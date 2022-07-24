Река в Сочи вышла из берегов после сильных ливней, развернут оперштаб

На видео из самого популярного в России курортного города запечатлено, как потоки воды сносят автомобили.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Река Бзугу вышла из берегов в Хостинском районе Сочи после мощных ливней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Там же рассказали, что из-за наводнения разворачивают оперативный штаб.

На снятых очевидцами кадрах из курортного города видно, как потоки воды уносят легковые автомобили. Пешеходы ходить по улицам боятся и благоразумно предпочитают оставаться дома. В ГИБДД по Краснодарскому краю отметили, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда ситуация нормализуется.

В Хостинский район приехали его глава Иван Савин и спасатели. Из-за сложной ситуации здесь, а также в Центральном районе развернут оперативный штаб. Отмечается, что из-за наводнения подтоплены подстанции — подачу электроэнергии пришлось частично отключить.

Устранять последствия непогоды в Сочи готовы более 1,1 тысячи специалистов и почти 400 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пляжи Сочи закрыты из-за серьезного потопа. Паводковая обстановка с каждым днем также становится хуже в Якутии.

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