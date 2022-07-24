Правительство РФ внесло Багамские острова, Гернси и Мэн в список недружественных стран

Кабмин внес Багамские острова в список недружественных стран

Фото: Reuters / RENO CURLING

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Кроме «райского уголка», в список также вошли острова Гернси и Мэн.

Правительство Российской Федерации внесло Багамские острова в список недружественных стран. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Острова «райского наслаждения» в список в ответ на развернутую экономическую войну против России. Администрация Багамских островов ввела запрет на любые операции с Банком России, Минфином РФ и с рядом кредитных организаций.

Кроме Багамских островов, в перечень недружественных стран были внесены острова Гернси в Нормандии и живописное владение Мэн в Великобритании.

Накануне в список вошли такие страны, как Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз опубликовал очередной пакет антироссийских санкций, в который вошли многие известные деятели России. К примеру, в черный список ЕС внесли актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова. Последний отреагировал на новость с юмором.

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