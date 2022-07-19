Безруков шуткой ответил на включение в черный список ЕС: «Большое спасибо!»

Актер Сергей Безруков прокомментировал включение своей персоны в черный список — Евросоюз создал очередной пакет антироссийских санкций и списки «неугодных» россиян. Актера недовольства ЕС никак не волнуют, о чем он сообщил в своем личном блоге.

Как рассказал артист, его телефон с утра разрывался от звонков прессы и обеспокоенных знакомых. Но Безруков заверил публику, что с ним все отлично: проводит время с женой и детьми, ест черешню на даче, в общем — наслаждается жизнью.

«Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность, никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом! Русская культура — это мировое достояние. И если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью — ок. Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать», — шутливо и серьезно одновременно написал Сергей Безруков.

В очередной черный список Евросоюза кроме Сергея Безрукова угрожали включить и российского актера Владимира Машкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Алексей Панин рассказал о метаморфозах, которые произошли с Сергеем Безруковым. По его словам, с приходом славы бывший коллега стал просто неузнаваем.