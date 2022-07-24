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Киркоров об эмиграции: «Все бегут из страны — я остался! Здесь моя родина!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 916

Филипп Киркоров опроверг эмиграцию и признался в любви к России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; Instagram* / fkirkorov

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Король отечественной эстрады прокомментировал раскол в шоу-бизнесе в связи со спецоперацией и высказал свою конкретную позицию.

После начала специальной военной операции России в шоу-бизнесе случился раскол. Одни знаменитости резко высказалась в адрес страны и в спешке покинули ее, другие решили держаться особняком от политических дискуссий, большинство же поддержало российское правительство. Среди них оказался и Филипп Киркоров.

Король отечественной эстрады во время недавнего концерта в Сочи вновь поднял тему «бегства» коллег за границу. И заявил — он никуда уезжать и бросать родину не собирается. Здесь вся его жизнь и будущее детей.

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое, в том числе», — сказал Киркоров.

Признание в любви к Родине было позитивно воспринято зрителями в зале. В ответ поклонники певца бурно аплодировали и выкрикивали слова поддержки.

К слову, за последние месяцы Киркоров не раз оказывался в центре скандала. Поводом стал противоречивый номер певца в рамках празднования 55-летия. Во время исполнения одной из песен знаменитость взобрался на декорацию в виде креста и танцевал на ней. Многих подобное поведение оскорбило. После обрушившейся критики артист извинился перед публикой. Но механизм уже был запущен. Вскоре стали отменять его концерты в российских городах из-за жалоб фанатов. Певец решил — эпатажный номер надо менять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда Николай Цискаридзе уехал из России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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