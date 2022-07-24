У шестимесячной дочери Натальи Фриске выявили ожирение

Сестра покойной Жанны Фриске рассказала, что ее полугодовалая дочь Луна страдает от ожирения. Об этом она сказала в комментариях своим подписчикам. Некоторым из них не понравилось, что малышка выглядит очень крупной для своего возраста. Сейчас она весит целых десять килограммов. Большинство детей набирают такую массу только к году.

«Еще один умный человек. Да, у нас ожирение. Пусть вам будет легче от этого», — написала Фриске на своей странице в Instagram*.

Instagram* / friske_natalia

Как известно, Наталье Фриске удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО. С отцом малышки, парикмахером Александром Титовым, сестра покойной певицы связь не поддерживает. Последний раз он видел Луну и Наталью, когда забирал их из роддома, о чем та потом пожалела. Кстати, в скором времени сестра Жанны Фриске планирует стать мамой во второй раз и тоже за счет искусственного оплодотворения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наталья Фриске не хочет поддерживать отношения с отцом Луны.

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