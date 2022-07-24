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Ученые установили пользу частых ночных пробуждений

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 468

Ни для кого не секрет, что продолжительная ночная бессонница никому не идет на пользу, а вот кратковременные ночные пробуждения безопасны и являются неотъемлемой частью хорошего сна.

Ученые установили пользу частых ночных пробуждений

Фото: Depositphotos / NewAfrica

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Ученые выяснили, что частые кратковременные пробуждения позитивно влияют на память, кроме того это признак хорошего сна. Результаты исследования опубликованы в научном издании Nature Neuroscience.

Многие уверены, что качественный сон — это ровный продолжительный сон без пробуждений, однако новое исследование Копенгагенского университета показывает, что кратковременные пробуждения в процессе сна «перезагружают» мозг, чтобы он мог сохранять накопленные знания в память.

Как это работает?

Просыпаться посреди ночи человека заставляет гормон норадреналин — нейромедиатор и гормон стресса, который также готовит организм к активной реакции на раздражитель — «бей или беги».

Технически этот гормон заставляет просыпаться человека сотни раз за ночь, тем не менее обычно это не воспринимается как пробуждение, согласно исследованию, эти пробуждения «перезагружают» мозг, подготавливая его к дальнейшей переработке знаний в память и дальнейшем сну, а также как раз волны норадреналина отвечают за «освежающую» часть сна.

Эксперимент

Исследования проводились на мышах, но человеческие гормональная система и нейронные процессы обучения и памяти схожи с мышиными, что позволяет переносить эти результаты и на людей.

Уровень норадреналина у спящих мышей увеличивался и уменьшался примерно каждые 30 секунд. Когда уровень гормона высокий — мозг кратковременно бодрствует, а низкий — спит.

Исследователи установили, что чем глубже «долина», то есть падение уровня норадреналина, тем лучше сон и тем выше следующий скачок гормона и выше степень пробуждения, если уровень гормона будет очень высок, то пробуждение может быть ощутимо.

Кроме того ученые провели тесты памяти: они искусственно увеличивали амплитуду норадреналиновых волн с помощью имплантов и у мышей с наибольшим числом «приливов» гормона было меньше проблем с запоминанием вещей, которые они узнали накануне.

Это лишний раз доказывает, что ночные пробуждения — не повод для беспокойства. Продолжительная бессонница, само собой, никому не идет на пользу, а кратковременные пробуждения — естественная часть фаз сна, связанных с памятью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с непроизвольным вздрагиванием во сне или только при погружении в сон сталкивались хоть раз практически все. И чаще всего не многие обращают на это свое внимание. Невролог Сергей Длин объяснил, почему так происходит и стоит ли действительно так беспечно относиться к подергиваниям.

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Ученые установили пользу частых ночных пробуждений

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