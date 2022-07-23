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Пугающий список: почему человек дергается во сне и чем это опасно

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 737

Невролог Длин назвал подергивания во сне признаком энцефалита и склероза

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

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Спящий человек, конечно, может и не знать о возбужденном состоянии. Однако родные должны забить тревогу, если подергивания происходят часто.

С непроизвольным вздрагиванием во сне или только при погружении в сон сталкивались хоть раз практически все. И чаще всего не многие обращают на это свое внимание. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru невролог Сергей Длин объяснил, почему так происходит и стоит ли действительно так беспечно относиться к подергиваниям.

Как отметил специалист, подергивания возникают в быструю фазу сна при выработке большого количества гормона адреналина. Это происходит, в первую очередь, из-за перегрузок организма.

«Недосып, перегрузки на работе, стрессы, например, использование гаджетов перед сном и долгое сидение за компьютером. Все это способствует увеличению количества выработки адреналина, и в период засыпания он является провокатором подергивания конечностей, глаза, то есть различных мышечных групп», — пояснил Длин.

Чаще всего непроизвольные движения безопасны и не несут вреда организму. Но порой могут указывать на серьезные и опасные заболевания.

«Энцефалит, рассеянный склероз, дистрофия мышц, недостаток калия или каких-то микроэлементов», — добавил врач.

Чтобы понять причину подергиваний, необходима консультация специалиста. Если какой-либо диагноз подтвердится, будет назначено необходимое лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен долгий сон на одной подушке.

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