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Сооснователь Gооglе Сергей Брин разводится из-за интрижки жены с Илоном Маском

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Основатель Tesla и SрасеХ регулярно в течение многих лет ночевал в доме друга-миллиардера в Силиконовой долине. Доверчивость довела последнего до потери и друга, и жены.

Сооснователь Gооglе Сергей Брин разводится из-за интрижки жены с Илоном Маском

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Один из богатейших людей планеты, сооснователь Google Сергей Брин разводится с Николь Шэнахан. На такой шаг Брин пошел в начале этого года из-за короткого романа между его женой и другом Илоном Маском. О причине расставания сообщил The Wall Street Journal.

Сергей БринСергей Брин. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Брин и Маск были давними друзьями. Основатель Tesla и SpaceX рассказывал, что в течение многих лет регулярно ночевал в доме сооснователя Google в Силиконовой долине. Однако теперь долгой дружбе двух предпринимателей настал конец.

После трех лет совместной жизни с Шэнахан Брин подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Супруги не хотят разглашать подробности развода и попросили суд опечатать документы. У них подрастает трехлетний сын.

Николь ШэнаханНиколь Шэнахан. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Адвокаты считают, что между супругами заключен брачный договор. Дело в том, что их отношения начались после того, как Брин стал миллиардером. Однако из-за того, что дело рассматривается частным судьей, подробности останутся в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск отправился в отпуск. Папарацци засняли его на борту яхты в Греции и отметили, как он располнел. К тому же, он явно отдыхал от семьи. А ведь Маск отец десятерых детей от трех женщин.

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