Располневшего и полуобнаженного Маска засняли на яхте в Греции

Известный миллиардер отдыхал от большой семьи. Десять детей — это море счастья, но и море проблем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Илон Маск отправился в отпуск. Папарацци засняли его на борту яхты в Греции и отметили, как он располнел. К тому же, он явно отдыхал от семьи. А ведь Маск отец десятерых детей от трех жен.

На вопрос, зачем ему столько отпрысков? Он пошутил, что «Марсу нужны колонисты». Но даже на отдыхе генеральный директор Tesla и SpaceX не забывает про дела. Так, он намерен подать встречный иск против руководителей Twitter. Конфликт начался, когда миллиардер отказался от покупки соцсети, ее акции резко упали, компания потребовала компенсацию в миллиард долларов.

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