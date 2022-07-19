Располневшего и полуобнаженного Маска засняли на яхте в Греции

Илон Маск отправился в отпуск. Папарацци засняли его на борту яхты в Греции и отметили, как он располнел. К тому же, он явно отдыхал от семьи. А ведь Маск отец десятерых детей от трех жен.

На вопрос, зачем ему столько отпрысков? Он пошутил, что «Марсу нужны колонисты». Но даже на отдыхе генеральный директор Tesla и SpaceX не забывает про дела. Так, он намерен подать встречный иск против руководителей Twitter. Конфликт начался, когда миллиардер отказался от покупки соцсети, ее акции резко упали, компания потребовала компенсацию в миллиард долларов.