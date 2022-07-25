Анна Семенович рассказала об интимной жизни после 40 лет

Российская певица Анна Семенович рассказала о деталях интимной жизни после 40 лет. Вокалистка отметила, что поменяла отношение к себе в лучшую сторону и некоторые жизненные обстоятельства начала воспринимать иначе.

«Некий молодой человек мне сказал, что после 40 лет секса нет. Я вам хочу сказать, что это не так», — заявила звезда в видео, опубликованном в ее соцсетях.

По словам артистки, после 40 лет жизнь женщины берет новое начало. В том числе певица уверена, что бурные сексуальные отношения у женщины возможны в любом возрасте. Чтобы удостовериться в этом, экс-солистка «Блестящих» спросила у подписчиц, придаются ли те любовным утехам после бальзаковского возраста. В ответ звезда получила множество положительных ответов.

Фото: Instagram* / ann_semenovich

Также Семенович призналась, что после 40 лет смогла искренне принять и полюбить себя. Теперь Анна видит в зеркале красивую и уверенную женщину. Вокалистка внимательно следит за здоровьем, старается исполнять свои желания и больше отдыхать.

«Вообще после 40 лет жизнь только ярче, краше, мудрее и прекраснее. Я обожаю свой возраст. Все, кому 40, желаю прекрасного настроения. Всем, кому нет — тоже», — отметила певица.

Стоит отметить, что хоть сейчас внешность артистки полностью ее устраивает, она все равно прибегала к пластической хирургии. В одном из ранних интервью Семенович рассказала о липосакции жира на руках и изменении овала лица. По ее словам, эти места всегда были проблемными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Анны Семенович почти не осталось шансов на счастье в личной жизни.

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