Нетребко резко ответила на протесты немцев против нее: «Кто сказал, что будет гладко?»

Оперная дива выступила на фестивале в Баварии. Пока знаменитость пела в замке в Регенсбурге, у его стен европейцы выражали возмущение ее присутствием на сцене.

Оперная певица Анна Нетребко резко ответила на стихийные протесты, которые прошли в Баварии и были направлены против ее участия в фестивале в замке в немецком Регенсбурге. Обращение к возмущенным ее позицией европейцам знаменитость опубликовала в личном микроблоге.

После начала спецоперации РФ на Украине Анна Нетребко оказалась в сложном положении. Ее призывали выразить отношение к усилиям России по защите жителей Донбасса. Дива сначала держала нейтралитет, но европейский менеджмент все же вынудил ее высказаться против родины и решений Кремля. Позже она заявила, что предательницей себя не считает и призналась в любви россиянам. В итоге от нее отвернулись многие поклонники как в России, так и на Западе. Сама Нетребко ответила, что готова и дальше пытаться усидеть на нескольких стульях.

«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — три тысячи! Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург», — высказалась певица после акцией недовольства ее присутствием на фестивале в Баварии.

Как знаменитость определила количество протестующих, она не уточнила. При этом призналась, что попытка сорвать ее выступление не стала для нее сюрпризом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на двуличную тактику Анны Нетребко обратил внимание российский телеведущий Андрей Норкин. Он припомнил артистке оскорбления в видео с ночных улиц Италии.

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