Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко
Андрей Норкин высказался о двуличной тактике Анны Нетребко
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
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Телеведущий припомнил артистке оскорбления в видео с ночных улиц Италии.
Андрей Норкин отметил, что «двуличная» тактика Анны Нетребко приносит свои плоды. Оперная дива продолжает свои попытки усидеть на двух стульях по вопросам спецоперации ВС РФ на Украине и делает это весьма успешно, подчеркнул телеведущий.
«Хотя двуличие Нетребко критикуют и в России, и на Западе, такая тактика приносит плоды. Певицу согласилась принять Венская государственная опера, а о возобновлении творческих контактов с ней подумывают и в Баварской опере», — отметил он во время своей программы на НТВ.
Также телеведущий припомнил оперной диве выходку, когда та призналась в употреблении горячительного и назвала граждан РФ «долбоящерами». Видео с ночных улиц Италии облетело интернет, а наутро Нетребко попыталась оправдаться тем, что слова якобы были адресованы надоедливым журналистам.
По мнению Норкина, скандал странным образом совпал с отменой выступления оперной певицы в Штутгарте. Артистка продолжает выступать с критикой спецоперации ВС РФ в угоду Европе и США, при этом не забывая признаваться в любви своей родине.
«Насколько я помню, выступления в России госпожи Нетребко были большой редкостью, потому что она — востребованная артистка и предпочитала другие страны», — отметил Норкин.
Однако в РФ никто Нетребко не «отменял», ее концерты по-прежнему крутят по радио. Однако для простых россиян подобное поведение непонятно, особенно если человек, оскорблявший их, потом вдруг появится на каком-нибудь мероприятии по случаю государственного праздника, считает Норкин.
На фоне спецоперации ВС РФ отечественный шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Часть звезд выступила против боевых действий и уехала за границу, другая — поддержала спецоперацию, отметив ее благие цели. Третьи же предпочли высказаться за дипломатическое урегулирование конфликта, при этом избегая громких слов.
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