Кейт Мосс откровенно рассказала о наркозависимости: «Все принимали»

По словам топ-модели, в США эпохи нулевых многие знаменитости употребляли запрещенные вещества. Но козлом отпущения решили сделать только ее.

Топ-модель и американская дива нулевых Кейт Мосс откровенно рассказала о своей бурной молодости и наркозависимости. В 2005 году завирусилась фотография Мосс в процессе принятия наркотиков, и 48-летняя модель вспоминает об этом с горечью.

По словам Кейт Мосс, из-за этого снимка на нее обрушилась волна общественного порицания. Она нашла в себе силы признаться в зависимости, однако была в ярости от молчания остальных звезд — тоже зависимых, но избегающих сложной темы.

«Я чувствовала себя ужасно и была в ярости, потому что на тот момент все, кого я знала, принимали наркотики. И тут они все стали меня осуждать, пытаться отобрать мою дочь. Меня сделали козлом отпущения и это было верхом лицемерия», — поделилась Мосс в редком интервью на канале BBC.

Кроме того, модель добавила, что наркозависимой она стала еще в юности. Родители не проявляли к девочке заботы, а когда они развелись, то Кейт буквально «слетела с катушек».

«Тогда я стала употреблять и гулять с мальчиками намного старше. Я была разбита. Это все было довольно трагично», — рассказала Мосс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Кейт Мосс решила заступиться в суде за своего бывшего возлюбленного, актера Джонни Деппа.