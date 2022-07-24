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«Я знаю правду»: Мосс объяснила, зачем заступилась за Деппа в суде

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 25

Кейт Мосс: Джонни Депп никогда бы не поднял руку на женщину

«Я знаю правду»: Мосс объяснила, зачем заступилась за Деппа в суде

Фото: www.globallookpress.com / John Barrett via www.imago-image

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По словам первой любви голливудского актера, молчание противоречит ее жизненным принципам.

Топ-модель и американская икона нулевых Кейт Мосс высказалась о защите экс-возлюбленного Джонни Деппа. Бывшая жена актера, Эмбер Херд, обвинила его в применении физического насилия, причем по отношению не только к ней, но и ко всем вокруг. По словам Херд, Депп в нетрезвом состоянии бил всех близких и даже скинул Кейт Мосс с лестницы. Модель, в свою очередь, не стала молчать и выступала на суде в защиту Джонни.

«Я верю в истину и в справедливость. Я знаю правду о Джонни. И я знаю, что он никогда не пинал меня с лестницы. Я должна была рассказать свою правду», — объяснила защиту своей первой любви Кейт Мосс в интервью BBC.

Модель не стала отрицать, что Джонни Депп страдал от алкогольной зависимости и мог быть груб — но только на словах. Кейт Мосс подчеркнула, что актер никогда бы не поднял руку на женщину.

Скандальный суд Эмбер Херд и Джонни Деппа, длившийся шесть недель, недавно подошел к концу. Победа досталась Деппу — он доказал, что экс-супруга оклеветала его, предоставила суду ложные показания и стала причиной проблем в его карьере. Казалось бы, судебные баталии подошли к концу, и фанаты могут выдохнуть. Но история приобрела неожиданный поворот — Эмбер Херд подала апелляцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после нескольких лет травли решение суда повернуло стрелку часов в сторону Деппа — актер получил новую роль.

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