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«Росэлектроника» создала электронные компоненты для лайнеров Superjet и МС-21

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 31

Отечественная разработка полностью позволит отказаться от американских аналогов.

«Росэлектроника» создала электронные компоненты для лайнеров Superjet и МС-21

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Одна из компаний входящая в «Ростех» разработала электронику для компонентов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Информация об этом размещена на сайте предприятия.

«Холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что новая линейка изделий уже успешно прошла испытания и может быть использована в гражданской авиации.

«Выключатели разработаны пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП „Полет“ (оба входят в „Росэлектронику“) для замены изделий американского производства», — пишет компания.

Кроме того, как отмечает генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев, отечественная разработка позволит полностью отказаться полностью от американских производителей Jennings Technology и Kilovac. Также российские изделия способны увеличить срок службы, а также повысить надежность связного оборудования.

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