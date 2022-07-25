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Отставки продолжаются: Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Демченко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Демченко

Отставки продолжаются: Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Демченко

Фото: www.globallookpress.com / Igor Golovniov

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О причине увольнения украинский лидер решил не сообщать.

Президент Украины Владимир Зеленский уволился с поста первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа на сайте главы государства.

К слову, за последние несколько недель это не первые кадровые изменения во власти Украины. 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. При этом исполняющим обязанности генпрокурора он назначил заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко. А временно исполняющим обязанности главы СБУ — Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы.

Тогда кадровые изменения возникли по причине якобы многочисленных фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Какой повод увольнения Демченко сейчас, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Владимир Зеленский лишил гражданства бизнесмена Коломойского.

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