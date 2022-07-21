Зеленский лишил гражданства бизнесмена Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского. Аналогичные решения были приняты в отношении политика Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источники в офисе лидера Незалежной.

В марте прошлого года Зеленский заявил, что Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом. По мнению политика, страна дает сдачу всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости. В числе таких предпринимателей оказался и Игорь Коломойский.

Бизнесмен Игорь Коломойский владеет на Украине медиахолдингом «1+1», а также заводом «Днепроазот», НПЗ в Кременчуге и другими предприятиями. Политические эксперты считают его одним из тех людей, кто имеет самое большое количество компромата на Владимира Зеленского. В частности потому, что олигарх является одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский».

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