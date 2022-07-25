В Москве задержали политика Леонида Гозмана*

Известно, что полиция разыскивала экс-председателя «Союза правых сил» по уголовной статье.

Бывшего председателя общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана* задержали в Москве. Об этом пишет «ОВД-Инфо»** со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Уточняется, что на момент задержания политик находился с адвокатом в метро на станции «Фрунзенская» и был задержан по системе распознавания лиц.

Ранее в этот день стало известно, что МВД РФ объявило Гозмана в розыск по статье уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, неизвестно.

Политика уже задерживали 15 июля. Тогда его допросили в Следственном комитете как подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго гражданства. После этого Гозмана отпустили.

В мае Минюст внес политика в реестр СМИ-иноагентов одновременно с соратниками блогера Алексея Навального Владимиром Миловым* и Любовью Соболь*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по подозрению в совершении должностных преступлений.

* — признан СМИ-иноагентом в РФ.

** — признан иноагентом в РФ.