Алла Борисовна каждый месяц присылает для певца тележку с продуктами, где есть все, что любит артист.

Сергей Горох рассказал о тайных беседах Моисеева и Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, о чем разговаривают его подопечный и Алла Пугачева. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Не просто общается — они постоянно на связи. Мало того — Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она — любимый друг Бориса и самый близкий его человек», — рассказал он.

Горох добавил, что Алла Борисовна каждый месяц присылает для Бориса тележку с продуктами, где есть все, что любит артист. Кроме того, когда Примадонна была в Москве, то часто готовила Моисееву его любимые котлеты, а в последний раз перед отъездом передала ему утку в абрикосах.

Он сообщил, что также знаменитости общаются о семье, прошлых событиях и концертах. Спорные и неприятные вопросы они не затрагивают. Алла Пугачева сильно поддерживает Моисеева.

Арт-директор отметил, что Моисеев собирается посетить Юрмалу и первое, что он планирует там сделать — встретиться с Пугачевой. Он добавил, что Моисееву неприятен весь потом негатива, который сейчас идет на Аллу Борисовну и ее мужа Максима Галкина.

Борис Моисеев перенес первый инсульт в 2010 году, а спустя несколько лет — второй. В результате у артиста парализована часть лица и левая рука. Недавно телеведущий Отар Кушанашвили заявлял, что артист каждый день чуть ли не прощается с жизнью.

Как ранее писал 5-tv.ru, Борис Моисеев в ближайшее время планирует отдохнуть в Юрмале. Знаменитость чувствует себя нормально, его здоровье позволяет отправиться в другую страну.

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