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Автоэксперт назвал последствия уголовной ответственности за вождение без прав

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 41

Российским водителям новый закон едва ли придется по душе, однако плюс у него тоже есть.

Автоэксперт назвал последствия уголовной ответственности за вождение без прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Введение в России уголовной ответственности за систематическое управление автомобилем без водительского удостоверения позволит увеличить безопасность на дорогах, хоть эта мера и не по душе водителям. Об этом сообщил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«С точки зрения того, что люди водят без прав, здесь проблема есть: без прав водят и те, кто лишен, и надеюсь, что это ужесточение поможет тому, что на дорогах станет безопаснее. Хотя все зависит от того, как это будет работать. В качестве профилактической меры, наверное, это требовалось ввести. Не могу сказать, что люди будут рады, но с точки зрения безопасности, я думаю, это должно сыграть свою профилактическую роль», — объяснил Канаев в беседе с RT.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с 25 июля вступил в силу закон об ужесточении наказания за езду без прав. За управление автомобилем без водительского удостоверения теперь может грозить реальный тюремный срок. Два года за решеткой рискуют получить те, кто в третий раз сядет за руль до окончания срока лишения.

Кроме того, вождение без водительского удостоверения станет отягчающем обстоятельством при ДТП. Если лишенных прав автолюбителей поймают повторно, то могут посадить на год или выписать штраф до 250 тысяч.

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Автоэксперт назвал последствия уголовной ответственности за вождение без прав

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