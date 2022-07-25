«Извини, он использовал тебя»: британцы заподозрили Джонсона в «романе» с Зеленским

Соотечественники не могут иначе объяснить постоянные визиты своего экс-премьера на Украину.

Частые визиты теперь уже бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к украинскому президенту Владимиру Зеленскому заставили британцев задаться вопросом: а не связывает ли политиков нечто большее, чем противостояние «агрессивной» России?

Читатели издания Daily Mail в ходе обсуждения очередной поездки Джонсона в Киев пришли к выводу, что между их экс-премьером и лидером Незалежной развивается бурный роман. Иначе как объяснить астрономические суммы и объемы оружейных поставок, которые Соединенное Королевство при Джонсоне выделяло Украине.

По мнению британцев, Боджо (прозвище Джонсона в соцсетях — Прим. ред.) больше обеспокоен заботой об украинцах, чем о собственном народе. Также соотечественники обратили внимание, что Зеленский был первым, кому Джонсон позвонил после своей отставки. Все это вселило в граждан Великобритании уверенность, что между политиками установились «странные отношения».

«Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится все дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием»;

«Этот парень (Зеленский — Прим. ред.) стоил Великобритании больше денег, чем Вторая мировая война»;

«Есть что-то странное в отношениях Боджо с могучим Зеленским»;

«Двое мужчин, сделавших карьеру на разрушении своих стран», — пишут британцы в комментариях.

Некоторые иронично отмечают, что Джонсон «отбил» Зеленского у президента Франции Эммануэля Макрона в «конкурсе дружбы» с президентом Украины.

В свою очередь Зеленского предупреждают, что в Великобритании у него есть серьезный «соперник» — британский медиамагнат русского происхождения, член Палаты лордов Евгений Лебедев, известный дружбой и политической поддержкой Джонсона.

«Интересно, расскажет ли он (Джонсон — Прим. ред.) Зеленскому о своих встречах с Лебедевым?» — предвкушают интригу читатели.

Относительно дальнейшего развития «романа» отставного премьера и государственного лидера с незавидными перспективами мнения британцев разделились. Большинство призвали Джонсона остаться на Украине навсегда, так как на родине он опостылел, украинцы же, наоборот, души в нем не чают.

«Оставьте этого бесполезного болвана у себя. Он худший премьер-министр, который у нас когда-либо был. Никогда не забудем и не простим»;

«Борис заботится о них больше, чем о нас», — высказываются читатели.

Другие же считают, что Джонсону нужно было только одно — использовать Зеленского в своих политических интересах. Теперь же он бессовестно и цинично бросит друга.

«Извини, Володь, но он использовал тебя только для саморекламы. Это не удалось, и ты больше о нем не услышишь», — написал один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение колумниста The Guardian Саймона Дженкинса о любви Джонсона к разговорам с Зеленским.