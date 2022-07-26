Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Галкин распродал почти все свои люксовые иномарки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Гаражи Пугачевой остаются заполненными, а «ласточки» юмориста стремительно улетают в чужие руки.

Галкин распродал почти все свои люксовые иномарки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Юморист Максим Галкин после бегства за границу в непростой для России период продал почти весь свой автопарк из роскошных автомобилей. Ранее оскорбляющий теперь россиян муж Аллы Пугачевой коллекционировал люксовые иномарки — даже свой первый крупный гонорар оставил именно в автосалоне.

«Я помню, как Макс на первые свои деньги — я был свидетелем — приехал и купил Bentley за 130 тысяч долларов», — цитирует KP.RU слова Аркадия Укупника.

Галкин также ездил за рулем Range Rover, Hummer, Infiniti, Mercedes, однако теперь он лишился всех своих «ласточек». Гаражи Примадонны пока остаются в заполненными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Михаил Шахназаров обратил внимание на изменившееся поведение Максима Галкина на сцене. Былая уверенность в себе сменилась мельтешением. По мнению публициста, юморист еще успеет пожалеть, что сбежал с отечественной сцены.

Супруг Аллы Пугачевой вместе с ней и детьми спешно улетел в Израиль после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако одним отъездом Максим Галкин не ограничился и начал критиковать родину и соотечественников из-за границы. Это сильно разочаровало российскую публику и оставшихся в РФ знаменитостей. Многие призвали звездную чету не возвращаться.

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