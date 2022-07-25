«Мельтешит и суетится»: Шахназаров отметил изменения в поведении Галкина на сцене

После бегства из России и оскорбления соотечественников муж Аллы Пугачевой перестал выглядеть уверенным в себе.

Журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу покинувшего Россию шоумена Максима Галкина. По его мнению, юморист еще успеет пожалеть, что сбежал с нашей сцены в непростой для нее период. Впрочем, уже сейчас заметны изменения в его поведении на сцене.

Супруг Аллы Пугачевой вместе с ней и детьми спешно улетел в Израиль после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако одним отъездом Максим Галкин не ограничился и начал критиковать родину и соотечественников из-за границы. Это сильно разочаровало российскую публику и оставшихся в РФ знаменитостей. Многие призвали звездную чету не возвращаться.

Как объяснил Михаил Шахназаров, в нынешних реалиях супруг Примадонны растерял былую уверенность в себе.

«Что я услышал в последнем видео? „Меня выкинули, но я вернусь“, — читается между строк. Максим очень изменился, раньше был таким надменным, вальяжным, а сейчас мельтешит и суетится в кадре», — сказал журналист в эфире шоу «Полный абзац».

Шахназаров отметил, что даже если Галкин снова окажется в России, то былой славы ему можно не ждать. Большая часть российских поклонников уже отвернулась от артиста после его скандальных высказываний. Концерты за границей тоже скоро кончатся, ведь большинство поклонников Галкина проживает в России.

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