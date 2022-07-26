Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Кучера жестко раскритиковал Приходько после ее русофобской истерии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Оскар Кучера раскритиковал Анастасию Приходько после ее русофобских высказываний

Кучера жестко раскритиковал Приходько после ее русофобской истерии

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

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Украинская артистка не понимает всех происходящих событий, поэтому лучшим подарком от бога для нее могли бы стать мозги, считает знаменитость.

Актер и телеведущий Оскар Кучера отреагировал на заявления украинской артистки Анастасии Приходько, которая объявила о ненависти абсолютно ко всем россиянам и пожелала им божьей кары.

«Певица ртом Приходько. Вот ее отношение к русским. И то, что кто-то там рвет себе волосы в подмышках по поводу происходящего, ее не колышет. А ведь она — вершина айсберга. Вот и остается молиться за то, чтобы бог, таким как она, просто дал мозги», — написал он в своем Telegram-канале.

В 2007 году Анастасия Приходько победила в российском телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 7», после чего подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2009-м она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение», свою песню исполнила на двух языках — русском и украинском. В 2018-м заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, но в 2021-м снова вышла на сцену.

Русофобская истерия певицы вызвала волну критики в ее адрес со стороны простых россиян, а также знаменитостей. В частности, Виктория Боня напомнила о любви Анастасии Приходько к Адольфу Гитлеру. Возможно, именно сомнительные убеждения позволяли ей зарабатывать деньги и строить карьеру в якобы ненавидимой России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оскар Кучера резко высказался об украинских звездах, возненавидевших Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Его возмутило сравнение их с отечественными исполнителями.

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