Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Боня напомнила о любви Приходько к Гитлеру после ее признания об отвращении к РФ

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 4 009

Боня гневно высказалась о Приходько после ее оскорблений в адрес россиян

Боня напомнила о любви Приходько к Гитлеру после ее признания об отвращении к РФ

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Российская ведущая пришла в негодование из-за заявлений украинской певицы, пожелавшей смерти целой нации.

Телеведущая Виктория Боня напомнила украинской артистке Анастасии Приходько, что та завоевала популярность и заработала огромные деньги именно в России. Об этом ведущая написала в своем Telegram-канале в ответ на признание певицы в ненависти к россиянам.

«Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения… Она карьеру построила в России (в 2007 году стала победительницей „Фабрики звезд 7“, а в 2009 году вообще представляла Россию на „Евровидении“), а потом такие высказывания позволяет себе. Ну, хотя ожидать иного от человека, восхищающегося Гитлером и Ку-клукс-кланом не приходится», — сказала Боня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Приходько пожелала ада на земле каждому россиянину и заявила о ненависти и отвращении ко всем до единого. Дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в ответ напомнил, что проклинающая всех до единого россиян и желающая смерти их детям украинская певица Анастасия Приходько построила карьеру в РФ. Более того, она выступала за страну на международном конкурсе «Евровидение», исполнив песню «Мамо» на русском и родном языках. Сегодня, очевидно, такое объединение народов уже, мягко говоря, артистка не считает возможным.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

0:01
Автоэксперт назвал последствия уголовной ответственности за вождение без прав
23:49
Как распознать у себя слишком жидкую кровь и чем она опасна
23:37
Маск опроверг слухи об интрижке с женой Брина совместным фото с ним
23:25
Трудовой «туризм»: почему безработные теперь рвутся в Сибирь и на Урал
23:13
МИД РФ предостерег Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС
23:01
«Не знала, что делать»: Алисия Викандер призналась, что пережила выкидыш

Сейчас читают

«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»
Садальский поддержал Кравченко в конфликте с Кошмал
Названы имена актеров, которым россияне доверяют больше всего
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год