Боня напомнила о любви Приходько к Гитлеру после ее признания об отвращении к РФ

Российская ведущая пришла в негодование из-за заявлений украинской певицы, пожелавшей смерти целой нации.

Телеведущая Виктория Боня напомнила украинской артистке Анастасии Приходько, что та завоевала популярность и заработала огромные деньги именно в России. Об этом ведущая написала в своем Telegram-канале в ответ на признание певицы в ненависти к россиянам.

«Что с такими персонажами не так? Даже не берем во внимание какие-то общечеловеческие нормы поведения… Она карьеру построила в России (в 2007 году стала победительницей „Фабрики звезд 7“, а в 2009 году вообще представляла Россию на „Евровидении“), а потом такие высказывания позволяет себе. Ну, хотя ожидать иного от человека, восхищающегося Гитлером и Ку-клукс-кланом не приходится», — сказала Боня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Приходько пожелала ада на земле каждому россиянину и заявила о ненависти и отвращении ко всем до единого. Дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в ответ напомнил, что проклинающая всех до единого россиян и желающая смерти их детям украинская певица Анастасия Приходько построила карьеру в РФ. Более того, она выступала за страну на международном конкурсе «Евровидение», исполнив песню «Мамо» на русском и родном языках. Сегодня, очевидно, такое объединение народов уже, мягко говоря, артистка не считает возможным.