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Машины превращаются в подлодки: сильнейший ливень затопил улицы Москвы

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 289

Сильнейший ливень затопил улицы Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; ВКонтакте / moscowtop1

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Тема:
Погода

Ехавшим на автобусе у ВДНХ горожанам пришлось высаживаться в лужу глубиной по колено.

Изнывавшую от тридцатиградусной жары Москву накрыл сильнейший ливень. По улицам столицы начали растекаться настоящие реки, в некоторых местах доходящие до лобовых стекол автомобилей.

Шокированные москвичи, которых непогода застала врасплох, публикуют видео из разных концов города. На ВДНХ, к примеру, пассажирам автобуса пришлось высаживаться в лужу, доходившую им до колена.

Вода ручьем льется по лестницам и на станции МЦК «Ботанический сад», а на проспекте Мира машины стали больше напоминать подводные лодки. Как показала практика, из-за попадания воды под капот даже надежный Maybach выходит из строя.

Некоторые горожане шутят в комментариях под видео со стекающими с виадуков водопадами, что с такими «красотами» и никакого Сочи не надо.

Однако ливень несет и определенные разрушения. Под мостом на улице Рабочая, по словам очевидцев, застрял автомобиль. По информации KP.RU, в машине может находиться человек.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях наводнения и залповых ливней в Сочи.

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