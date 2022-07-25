Машины превращаются в подлодки: сильнейший ливень затопил улицы Москвы
Сильнейший ливень затопил улицы Москвы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; ВКонтакте / moscowtop1
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Ехавшим на автобусе у ВДНХ горожанам пришлось высаживаться в лужу глубиной по колено.
Изнывавшую от тридцатиградусной жары Москву накрыл сильнейший ливень. По улицам столицы начали растекаться настоящие реки, в некоторых местах доходящие до лобовых стекол автомобилей.
Шокированные москвичи, которых непогода застала врасплох, публикуют видео из разных концов города. На ВДНХ, к примеру, пассажирам автобуса пришлось высаживаться в лужу, доходившую им до колена.
Вода ручьем льется по лестницам и на станции МЦК «Ботанический сад», а на проспекте Мира машины стали больше напоминать подводные лодки. Как показала практика, из-за попадания воды под капот даже надежный Maybach выходит из строя.
Некоторые горожане шутят в комментариях под видео со стекающими с виадуков водопадами, что с такими «красотами» и никакого Сочи не надо.
Однако ливень несет и определенные разрушения. Под мостом на улице Рабочая, по словам очевидцев, застрял автомобиль. По информации KP.RU, в машине может находиться человек.
Ранее 5-tv.ru писал о последствиях наводнения и залповых ливней в Сочи.
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