Погодный апокалипсис: последствия наводнения и залповых ливней в Сочи

Сейчас Сочи постепенно приходит в себя после потопа: из одной большой кучи люди потихоньку достают свои вещи, номера и детали от машин. Кому-то повезло больше — пострадало только имущество, кому-то меньше. Есть и погибшие. Из эпицентра погодного апокалипсиса Ярослав Богат.

Автомобили убирают под палящим солнцем, будто бы и «не прорывало» небо. Над Сочи пока что безоблачно. Вся вода ушла, обнажив последствия непогоды. Водители собирают свои машины буквально по частям. Течение сгребло их в одну кучу.

«Воды было по грудь», — говорит житель Сочи Михаил.

Эта ночь в Сочи была, пожалуй, самая страшная. Сильнейший ливень привел к наводнению, которое словно цунами смыло все на своем пути.

Сломанные светофоры, снесенные ограждения, разбитые дороги и сотни затопленных машин. Все произошло очень быстро. Всего за час выпало 55 миллиметров осадков. Это спровоцировало выход из берегов реки Бзуги, повлекшей стихийное бедствие.

Те, кто не успел вовремя выбраться из машин, оказались в ловушке — это водители и пассажиры автобусов. В центре города — пробки, а транспорт плыл или тонул. Конец «залпового» ливня окончания проблем не принес. В некоторых районах стихия по-прежнему угрожает людям.

Без жертв, к сожалению, ночью не обошлось. Спасатели обнаружили тело женщины, которая, по всей видимости, не смогла справиться с потоком воды. Ее зажало между автомобилем и ограждением.

«Один из автомобилей был смыт потоком воды, и женщина оказалась заблокирована между машиной и ограждением», — рассказала Анна Пушкина, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Еще одной трагедии удалось избежать. Течением сбило с ног и понесло вниз по улице двух человек, но их вовремя успели поймать. На видео попал момент, как с потоком еле справляются несколько мужчин.

Сейчас город постепенно приходит в себя. Власти бросили на его восстановление все коммунальные силы. Специалисты изучают проблемные места, устраняют последствия — займет это немало времени.

Люди уже подсчитывают убытки. Местные предприниматели надеются, что власти помогут с пропавшим и испорченным имуществом.

О силе потока в обычном жилом дворе говорить бессмысленно. Десятки искореженных машин превратились в груду металлолома.

Всего в городе пострадали 16 улиц, разбиты сотни машин, затоплены подвалы и подземные переходы. По словам людей, сейчас главное — максимально быстро устранить последствия ливня, пока небо над Сочи безоблачно.