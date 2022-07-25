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Путин: из-за санкций Запада сфера авиаперевозок в РФ оказалась под ударом

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Авиационная отрасль РФ носит стратегический характер и играет важную роль для всего государства, подчеркнул российский лидер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Сфера воздушных перевозок в РФ оказалась под ударом из-за санкций со стороны западных стран. Такое заявление в рамках совещания с правительством сделал президент России Владимир Путин.

По мнению главы государства, принятые ЕС и США меры, а также политическое давление на коммерческие компании адекватным не назовешь.

«При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны, стимулирует развитие высокотехнологичной промышленности, дает загрузку и, соответственно, рабочие места во всем комплексе смежных производств. Играет важнейшую роль в обеспечении транспортной доступности, связанности регионов, особенно это важно для такой огромной территории страны как Россия», — отметил Путин.

При этом президент уверен — несмотря на все сложности сложившейся ситуации, она преподносит уникальный шанс для выхода научных и технологических мощностей страны на новый уровень.

«Он (потенциал — Прим. ред.) у нас, безусловно, есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные», — подчеркнул глава государства.

Задача по повышению доступности авиаперевозок для граждан по-прежнему остается одной из ключевых. Как на 2022 год, так и на 2023-й, отметил Путин. Президент также обратил внимание на необходимость особой работы с отдаленными и труднодоступными местностями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росэлектроника» создала электронные компоненты для лайнеров Superjet и МС-21.

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