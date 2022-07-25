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Мантуров: Россия сможет обеспечить четверть мирового спроса на неон к 2023 году

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Через год производство необходимого для производства микрочипов газа должно быть увеличено более чем вдвое.

Мантуров: Россия сможет обеспечить четверть мирового спроса на неон к 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Schieren

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К концу 2022 года Россия сможет производить 70 тысяч кубических метров неона ежегодно. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания правительства под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубических метров неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тысяч кубических метров, и мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Денис Мантуров пояснил, что неон — критически важный газ для фабрик, которые выпускают микрочипы.

«Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси», — сказал российский министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для РФ сейчас важно провести обновление мощностей, заменяя иностранное разведочное, буровое и шельфовое оборудование для прокладки газопроводов. Россия сможет полностью самостоятельно обеспечить себя оборудованием для газификации.

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