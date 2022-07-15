Мантуров заявил, что Россия сама создаст оборудование для газификации страны

Для РФ сейчас важно провести обновление мощностей, заменяя иностранное разведочное, буровое и шельфовое оборудование для прокладки газопроводов, отметил глава Минпромторга.

Россия сможет полностью самостоятельно обеспечить себя оборудованием для газификации. Такую точку зрения в ходе выступления в Госдуме высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«В интересах внутреннего потребления мы сможем полностью сами поставить всю технологическую обвязку для целой газификации нашей страны», — выразил уверенность он.

Отдельно глава Минпромторга отметил, что сейчас особенно важно для РФ обновить свои мощности, заменив иностранное оборудование для разведки, бурения и других важных работ при прокладке газопроводов.

«В интересах российской электроэнергетики, помимо уже поставляемых турбин малой и средней мощности, мы сжимаем сроки испытаний и выхода на серию больших турбин 65 и 170 мегаватт», — поделился Мантуров.

На фоне спецоперации ВС РФ по возвращению мира в Донбасс Запад развязал беспрецедентную санкционную войну против России. В частности, Европа в своих ограничениях затронула нефтегазовый сегмент, что нанесло серьезный удар в первую очередь по самим членам ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России.