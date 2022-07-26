Горе-разведка Украины выдала свои секреты при попытке угнать российские Су-34

Сотрудники ФСБ раскрыли, без преувеличения, наполеоновские планы Украины по угону боевых самолетов России. Их намеревались посадить на подконтрольные ВСУ аэродромы. Летчиков пытались либо завербовать, либо отравить клофелином. Операция была продумана до мелочей. По традиции не обошлось без вмешательства Запада.

В итоге Киев сам раскрыл секретную информацию, и все это оказалось в нашем распоряжении. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин узнал детали.

Украинские спецслужбы вместе с британской разведкой Ми-6 несколько месяцев собирали информацию о наших летчиках — через соцсети и мессенджеры. Их интересовали новейшие Су-34 и модернизированные ракетоносцы Ту-22М-3. Киевские разведчики в личной переписке делали российским пилотам серьезные финансовые предложения.

«На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины. Изначально информацию, полученную от неизвестного лица, я воспринял как шутку. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями спецслужб Украины», — рассказал российский летчик.

Тогда наши военные сообщили все куда нужно. И дальше действовали совместно с сотрудниками ФСБ и контрразведки.

«Мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться отдельно и заплатить еще сверху миллион — я вам гарантирую», — убеждал сотрудник украинских спецслужб.

Киевские спецслужбы просили снять видео на аэродроме и записать номера российских самолетов — чтобы убедиться, все летчики действующие. Информация, которую предоставляли украинской разведке, конечно, была фейковой. В итоге охотники сами попались на крючок.

За угон самолета украинские спецслужбы сулили нашим летчикам не только деньги. Обещали гражданство Евросоюза для всей семьи.

«Мы сможем ей сделать паспорт заграничный, то есть иностранный — как вы хотите, одной из европейских стран. Или вид на жительство этой страны», — уверял сотрудник СБУ.

В ФСБ тщательно фиксировали ход переговоров, постепенно выявляя всю сеть посредников и курьеров киевских спецслужб. Сначала задержали девушек, которые должны были передать летчикам деньги. Затем — их куратора, сотрудника украинской разведки. А тот, в свою очередь, сообщил, что распоряжения ему давал Христо Грозев — болгарский журналист, который возглавляет информационный ресурс Bellingcat*. По данным наших правоохранителей, Грозев находится в тесной связи с британской разведкой Ми-6.

«У меня большая злость к Христо Грозеву, потому что я ему доверял. Поэтому я с легкостью согласился на это. Я думал, там ничего никому не угрожает, не думал, что там настолько черное дело», — сообщил сотрудник украинской разведки.

Несмотря на долгую разработку операции, вышло топорно. В какой-то момент в Киеве поняли: в Ту-22 есть не только пилот, но и штурман. Чтобы не слишком тратиться и не подкупать обоих, второго члена экипажа было решено устранить — с помощью снотворного или яда. При обыске у украинского разведчика нашли седативный препарат — клофелин.

«Мне, как летчику, предлагалось „выключить“ из физической работы самолета моего же штурмана с помощью специальных веществ до или в полете», — рассказал российский пилот.

«По штурману мы сейчас еще прорабатываем варианты по препарату, потому что помимо клофелина есть еще альтернатива. Надо узнать, за сколько минут до выхода к самолету ваш штурман пьет кофе», — объяснял офицер СБУ.

Для чего западной разведке нужны были наши самолеты? Скорее всего, полагают эксперты, речь идет о промышленном шпионаже. Подобные операции западные спецслужбы проводили еще во времена холодной войны. В 76-м советский летчик Виктор Беленко пошел на сделку с НАТО и угнал свой МиГ-25 в Японию. Там истребитель разобрали и всю информацию о нем отправили в США. Американцы на основе этих данных создали свой F-15.

Российским летчикам сообщили немало ценной информации о военных аэродромах Украины, куда они якобы должны были приземлиться.

«Иностранцы дали схемы снижения, захода на посадку, техническую информацию о военных аэродромах, карты прилегающей местности. Они настолько поверили в возможность угона самолета, что раскрыли схемы расположения ПВО, карты высот и много другой полезной для нас информации», — поделился российский летчик.

Эти карты, которые сама того не ведая западная разведка сдала в руки российских спецслужб, многое рассказали о двух украинских авиабазах — Прилуки и Канатово. И помогли нашим военным скорректировать огонь. По этим аэродромам уже нанесла удары авиация и артиллерия. Так НАТО попал в капкан, который готовил для России.

* — признан иноагентом в РФ.