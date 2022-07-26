Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Мама Алены Шишковой боится за дочь после ее разрыва с рэпером Тимати

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 7

Надежда Леонидовна рассказала, что старается не лезть в личную жизнь наследницы. Однако одна вещь ее сильно беспокоит.

Мама Алены Шишковой боится за дочь после ее разрыва с рэпером Тимати

Фото: Instagram* / simona280

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Мать модели Алены Шишковой переживает за личную жизнь дочери, ведь после разрыва с рэпером Тимати девушка уже несколько лет прибывает в одиночестве. Родительница эффектной блондинки старалась никогда не вмешиваться в отношении наследницы, но в этот раз от высказывания своего мнения не воздерживалась.

Надежда Леонидовна вспомнила, что ее мама не вмешивалась в ее личную жизнь. Даже если была против ранней свадьбы или считала выбранных избранников недостойными, то все равно только поддерживала. Надежда Шишкова старается вести себя так же с собственной дочерью, однако одиночество последней ее беспокоит.

«Никогда не пыталась испортить наш брак. И спасибо ей за это. Брат в браке 40 лет, сестра — 39, я — 32. Иногда так хочется вмешаться в жизнь своей дочери, но опыт мамы меня останавливает…» — приводит ее слова StarHit.ru.

Рэпер Тимати встречался с Аленой Шишковой около трех лет, у пары родилась дочь Алиса. Сейчас же, по всей видимости, у вокалиста новая девушка — Валентина Иванова. С ней музыкант появился на юбилейном концерте певца Филиппа Киркорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Шишкова отреагировала на новую пассию бывшего возлюбленного.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
57.78
0.39 58.67
0.91
Сундук еще надо найти! Китайский совет дня на вторник, 26 июля

Последние новости

4:27
Мама Алены Шишковой боится за дочь после ее разрыва с рэпером Тимати
4:06
В США отказали Украине в исключительном праве на борщ
3:50
День Архангела Гавриила: что можно и нельзя делать 26 июля 2022
3:45
Националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ
3:24
Галкин распродал почти все свои люксовые иномарки
3:15
Сундук еще надо найти! Китайский совет дня на вторник, 26 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Как распознать у себя слишком жидкую кровь и чем она опасна
Снайперская точность: военкор «Известий» показал, как «Смерч» выжигает позиции ВСУ
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год