Мама Алены Шишковой боится за дочь после ее разрыва с рэпером Тимати

Мать модели Алены Шишковой переживает за личную жизнь дочери, ведь после разрыва с рэпером Тимати девушка уже несколько лет прибывает в одиночестве. Родительница эффектной блондинки старалась никогда не вмешиваться в отношении наследницы, но в этот раз от высказывания своего мнения не воздерживалась.

Надежда Леонидовна вспомнила, что ее мама не вмешивалась в ее личную жизнь. Даже если была против ранней свадьбы или считала выбранных избранников недостойными, то все равно только поддерживала. Надежда Шишкова старается вести себя так же с собственной дочерью, однако одиночество последней ее беспокоит.

«Никогда не пыталась испортить наш брак. И спасибо ей за это. Брат в браке 40 лет, сестра — 39, я — 32. Иногда так хочется вмешаться в жизнь своей дочери, но опыт мамы меня останавливает…» — приводит ее слова StarHit.ru.

Рэпер Тимати встречался с Аленой Шишковой около трех лет, у пары родилась дочь Алиса. Сейчас же, по всей видимости, у вокалиста новая девушка — Валентина Иванова. С ней музыкант появился на юбилейном концерте певца Филиппа Киркорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Шишкова отреагировала на новую пассию бывшего возлюбленного.

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