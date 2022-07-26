Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Контакты обнулились: посол РФ Маслов заявил о разрушении отношений Москвы и Афин

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 99

Посол РФ Маслов заявил о разрушении отношений Москвы и Афин

Контакты обнулились: посол РФ Маслов заявил о разрушении отношений Москвы и Афин

Фото: DPA / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Российский дипломат отметил — наша страна ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время.

Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, контакты и сотрудничество прерваны, заявил посол РФ Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия-24».

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сказал Маслов.

Греция давно выбрала курс на Запад. Страна является членом НАТО со стажем с 1952 года, членом Евросоюза. При этом в Греции все чаще наблюдатели критикуют руководство страны — оно впервые за 200 лет своей политикой довело отношения до того, что Греция стала для РФ недружественной страной — и это при том, что Москва ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время, заключил Маслов.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что список недружественных стран пополнился Багамскими островами.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

13:38
С рогами оленя: Судзиловская раскрыла секрет омоложения
13:29
Терапевт рассказала, кто может умереть от занятий спортом
13:20
Названы новые неприятные симптомы продолжительного COVID-19
13:12
Больше не семья: Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались
13:06
Захарова: Россия сожалеет из-за позиции Израиля по ситуации на Украине
12:56
Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Бизнесмен спас реку в Тамбове строительством плотины и теперь пойдет под суд
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Как защитить кожу от агрессивного солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год