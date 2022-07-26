Выпадение волос и сексуальная дисфункция являются симптомами продолжительного COVID-19

Названы новые неприятные симптомы продолжительного COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

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Британские ученые выявили наиболее яркие показатели по симптоматике у женщин.

По оценкам специалистов, миллионы людей страдают от длительного COVID-19. Согласно новому исследованию, выпадение волос и сексуальная дисфункция присоединились к списку симптомов у людей с длительным течением вируса.

Согласно исследованию, проведенному в Бирмингенском университете, к симптомам продолжительного коронавируса теперь добавилось выпадение волос, и сексуальная дисфункция пополнила список симптомов данного заболевания.

Так, по данным британского Управления национальной статистики, показатели продолжительного COVID-19 самые высокие среди женщин в возрасте от 35 до 69 лет. Пишет канал Sky News.

Доктор Шамиль Харун, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Бирмингемском университете и старший автор исследования, выразил надежду, что результаты помогут клиницистам.

«Это исследование подтверждает то, что пациенты говорили клиницистам и политикам на протяжении всей пандемии, что симптомы затяжного COVID чрезвычайно широки и не могут быть полностью объяснены другими факторами, такими как факторы риска образа жизни или хронические заболевания», — рассказывает он.

По словам ученого, выявленные симптомы должны будут помочь в улучшении оценки пациентов с долгосрочными последствиями коронавируса и вскоре понять, как же качественнее справиться с симптомами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пандемия коронавируса может закончиться из-за его нового подвида.

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