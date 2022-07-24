Иммунолог Жемчугов допустил окончание пандемии COVID-19 из-за подвида омикрона «кентавр»

Пандемия коронавируса может закончиться из-за его нового подвида

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В России в последние две недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, однако о взрывном характере говорить не стоит.

Врач — иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что пандемия коронавируса может завершиться, благодаря подвиду омикрона «кентавр». По его словам, он сам по себе живая вакцина. Он также отметил, что «кентавр» несет больше заразы, а значит, вирус «проиммунизирует» людей достаточно быстро.

«И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть», — пояснил медик в беседе с РИА Новости.

До этого, член-корреспондент РАН Александр Горелов подчеркивал, что последние две недели в стране наблюдается рост заболеваемости за исключением Дальнего Востока. Тем не менее о взрывном характере говорить не приходится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял журналистам, что нынешняя ситуация с коронавирусом иная, нежели была ранее. При этом, Кремль не может сказать, нет ли вспышки в принципе или только в данный момент. Он заключил, каждый персонально заботится о своем здоровье, добавив, что его прививка еще действует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен новый вид коронавируса.

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