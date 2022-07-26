Судзиловская на Алтае омолодилась в ванной с экстрактом рогов оленя

С рогами оленя: Судзиловская раскрыла секрет омоложения

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Внешности 48-летней артистки могут позавидовать как ее сверстницы, так и молодые девушки. Она тщательно следит за своим здоровьем.

Актриса Олеся Судзиловская рассказала, что во время путешествия по Алтайскому краю в этом году ей удалось искупаться в пантовой ванне. Такая процедура известна своей высокой эффективностью в омоложении. Об этом пишет PROZVEZD.

«Распариваемся в кедровой бочечке, пять минут перерыв и опускаемся в ванну с экстрактом рогов оленя (38 градусов на 15 минут)», — поделилась актриса.

Она объяснила, что пантолечение — это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепления иммунной системы, снятия стресса и восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма. Кроме того, этот способ является мощным природным средством по борьбе с радикулитом, болезнями суставов, атеросклерозом, физической и половой слабостью.

К слову, внешности 48-летней артистки могут позавидовать и молодые девушки. Актриса тщательно следит за здоровьем и не боится экспериментов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Олеся Судзиловская рассказала, как сохранить в себе человека в непростое время. Она уверена, что для сохранения души нужно заниматься саморазвитием, анализируя информацию.

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