Режиссер «Сватов» Радзюкевич о поведении Кошмал: «Дешевая самореклама девочки»

Актриса на протяжении нескольких месяцев продолжает требовать ответа от коллег по сериалу, которые не осудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Режиссер третьего сезона популярного как на Украине, так и в России сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич прокомментировал поведение актрисы Анны Кошмал. На протяжении последних месяцев знаменитость осудила поведение своих коллег, которые поддержали действия российских властей по защите Донбасса. В социальной сети сначала она всячески пыталась обратить внимание Федора Добронравова, Татьяны Кравченко на ее недовольства, публикуя короткие отрывки из сериала, а недавно и вовсе составила свой «черный список», которых считает «врагами Украины».

Как уверен Радзюкевич, поведение Кошмал — не более чем пиар. 27-летнюю актрису после окончания съемок сериала стали забывать, поэтому она решила о себе напомнить.

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Эдуард Радзюкевич. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Он добавил, что в сериале принимали участие как российские актеры, так и украинские, предки которых в прошлом веке вместе боролись за мир.

«У нас у всех же деды воевали в Великую Отечественную войну, так что тут все понятно, дешевый пиар да и только», — заключил Радзюкевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Кравченко прокомментировала «черный список» Анны Кошмал.

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