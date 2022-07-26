Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Режиссер «Сватов» Радзюкевич о поведении Кошмал: «Дешевая самореклама девочки»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 532

Эдуард Радзюкевич назвал поведение Кошмал дешевой саморекламой

Режиссер «Сватов» Радзюкевич о поведении Кошмал: «Дешевая самореклама девочки»

Фото: Instagram* / smorkovkina

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Актриса на протяжении нескольких месяцев продолжает требовать ответа от коллег по сериалу, которые не осудили спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Режиссер третьего сезона популярного как на Украине, так и в России сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич прокомментировал поведение актрисы Анны Кошмал. На протяжении последних месяцев знаменитость осудила поведение своих коллег, которые поддержали действия российских властей по защите Донбасса. В социальной сети сначала она всячески пыталась обратить внимание Федора Добронравова, Татьяны Кравченко на ее недовольства, публикуя короткие отрывки из сериала, а недавно и вовсе составила свой «черный список», которых считает «врагами Украины».

Как уверен Радзюкевич, поведение Кошмал — не более чем пиар. 27-летнюю актрису после окончания съемок сериала стали забывать, поэтому она решила о себе напомнить.

«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Эдуард Радзюкевич. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Он добавил, что в сериале принимали участие как российские актеры, так и украинские, предки которых в прошлом веке вместе боролись за мир.

«У нас у всех же деды воевали в Великую Отечественную войну, так что тут все понятно, дешевый пиар да и только», — заключил Радзюкевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Кравченко прокомментировала «черный список» Анны Кошмал.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

16:50
«Порчу себя сам»: SHAMAN рассказал о совместной работе с Дробышем
16:31
Америка в трансе: при Байдене элита в США стала самой нетрадиционной в истории
16:19
Бюджет Петербурга получил рекордные доходы
16:09
Сразила наповал: 64-летняя Стоун опубликовала фото топлес
16:00
«Газпром» выступит с заявлением по будущему «Северного потока»
15:51
Режиссер «Сватов» Радзюкевич о поведении Кошмал: «Дешевая самореклама девочки»

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Больше не семья: Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Плохая фигура и воспаления: Чем еще грозит плохое пережевывание еды

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год