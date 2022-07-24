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Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 728

Украинская актриса объявила о том, что теперь Кравченко и Добронравов «враги Украины», забыв о всем хорошем, что они для нее сделали.

Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова

Фото: Instagram* / smorkovkina

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Российская актриса Татьяна Кравченко известная по сериалу «Сваты» отреагировала на заявлении украинской коллеги Анны Кошмал о включении Кравченко и Федора Добронравова в список «врагов Украины» за поддержку спецоперации РФ. Сама Кошмал снималась в сериале в роли внучки Ивана и Валентины Будько.

«Ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее. Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая», — озвучил ответ Кравченко в своем Telegram-канале ее партер по сцене актер Станислав Садальский. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса сериала «Сваты» вспомнила, как совместная работа с коллегой заставила взглянуть на Добронравова совсем под другим углом. И чем внезапно вспыхнувшие чувства закончились. В последние дни все чаще стали появляться слухи о съемках нового сезона сериалы «Сваты». Якобы работать над проектом начнут уже в конце этого года, а премьера состоится уже весной или летом 2023 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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