Путин 5 августа проведет переговоры с Эрдоганом в Сочи

Цели визита турецкого лидера не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа проведет переговоры с лидером Турции Рейджепом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча действительно состоится 5-го числа в Сочи», — сказал он на брифинге.

Ранее агентство Anadolu сообщило о намерении Эрдогана посетить Сочи. Цели визита не уточняются, говорится лишь, что турецкий лидер планирует провести в российском городе один день.

Предыдущая встреча глав России и Турции прошла 19 июля в Тегеране в рамках саммита «астанинского формата». Путин и Эрдоган обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию с вывозом зерна из украинских портов.

Также состоялась трехсторонняя встреча с участием главы Ирана Ибрахимом Раис, темой которой стало установление прочного мира и стабильности в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган назвал неподобающим отношение западных лидеров к Путину.