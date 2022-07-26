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Эрдоган назвал неподобающим отношение западных лидеров к Путину

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Какое отношение главы государств покажут к России, такое и получат к себе.

Эрдоган назвал неподобающим отношение западных лидеров к Путину

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал западных лидеров за их риторику в адрес российского президента Владимира Путина. По его мнению, подобное поведение совсем не показывает их с точки зрения грамотных политиков.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — заметил он в эфире телеканала TRT Haber.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал слова американского лидера Джо Байдена в адрес Путина, назвав их неприемлемыми и оскорбительными. Тогда во время выступления в Варшаве президент США открыто оскорбил главу нашего государства и отметил, что такой человек «не может оставаться у власти». В связи с этим послу США в России Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста.

Стоит отметить, что другие мировые лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, не поддержали Байдена и предостерегли его от опасной конфронтации с Москвой. В том числе бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что своими высказываниями Байден в буквальном смысле объявил холодную войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший глава Белого дома Дональд Трамп ворвался в политику и разнес в щепки Байдена и его администрацию.

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