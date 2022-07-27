Медведева назвала причину прекращения отношений с Милохиным

По словам фигуристки, в окружении блогера много не только очень красивых девушек, но и симпатичных мальчиков.

Фигуристка Евгения Медведева откровенно рассказала, почему их взаимоотношения с блогером Даней Милохиным резко сошли на нет после окончания «Ледникового периода».

На выступлениях в проекте спортсменка и тиктокер шокировали зрителей поцелуями, страстными танцами и горящими взглядами. При этом пара клялась, что все эмоции настоящие, а не задуманы сценаристами. Зрители моментально приписали ребятам роман. Однако как только проект закончился, в отношениях Медведевой и Милохина появился «холодок», а потом общение и вовсе сошло на нет.

В YouTube-проекте Forbes Евгения Медведева объяснила, что ее с Даней Милохиным перестали связывать общие темы и исчезла причина постоянно проводить время вместе.

«Сценария не было. Все шло, как шло. Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, ну и разошлись», — прокомментировала ситуацию фигуристка.

По мнению Медведевой, медиапространство полнится красивыми личностями, поэтому влюбленности — не редкость.

«Большое комьюнити. Очень красивые девочки, симпатичные мальчики. Они молодые, классные, энергичные, почему они не могут начать встречаться?» — восклицала спортсменка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Даня Милохин уже нашел себе новую девушку — ей оказалась популярная рыжеволосая блогерша.