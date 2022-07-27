Нет даже батареек! Иностранные наемники рассказали о проблемах украинской армии

ВСУ испытывают острую нехватку не только военного оборудования, но даже офисной техники. Приехавшие из-за рубежа бойцы оказались в шоке.

Украинская армия столкнулась с острой нехваткой оборудования — компьютеров и принтеров. Такую неожиданную проблему обозначили иностранные наемники в интервью американскому изданию Newsweek.

Бойцы пожаловались, что из-за этого стало невозможно даже ориентироваться на местности. Ведь без принтеров они не могут распечатать бумажные карты. По словам наемников, более простые приборы у ВСУ сейчас тоже в большом дефиците.

«Когда россияне продвигались на востоке, одной из причин было их преимущество в артиллерии. Но также проблема была просто в том, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и батарейки. Представляете?!» — цитирует одного из наемников издание.

Наемники подчеркнули: без аккумуляторов они не могли зарядить компьютеры, с помощью которых приводится в действия боевая техника из США. Из-за этого стало невозможно использовать, в том числе, американские противотанковые ракетные системы Javelin.