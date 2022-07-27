Microsoft потеряла 126 миллионов долларов из-за ухода из России
Выход американской IT-корпорации из РФ затронул более 400 ее сотрудников.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Sayganov; 5-tv.ru
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126 миллионов долларов потеряла компания Microsoft в связи со своим решением уйти из России. Это следует из отчетности компании, опубликованном на их сайте.
Издержки связаны с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями, уточнили представители Microsoft.
Тем не менее в отчете отмечается, что квартальная выручка компании составила около 52-х миллиардов долларов, что на 12% больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Решение уйти с российского рынка было принято еще в июне. Оно затронуло более 400 сотрудников, которым пообещали полную поддержку на первое время.
О финансовых потерях рассказали и в Michelin. Как следует из данных полугодового отчета, в связи с уходом из России компания потеряла 202 миллиона евро.
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