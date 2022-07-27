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Тиран: предполагаемый убийца девушки в Новосибирске избивал свою возлюбленную

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Никита Кротов
Никита Кротов Эксклюзив 40

Жестоко расправившийся с возлюбленной в Новосибирске мужчина и ранее избивал ее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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У пары часто возникали ссоры, в том числе и на почве ревности. Молодой человек находится в розыске.

Ударивший 14 раз ножом свою бывшую девушку житель Новосибирска употреблял наркотики, а также неоднократно ссорился со своей возлюбленной. Об этом 5-tv.ru рассказал приятель пары по имени Константин.

«Вчера у них точно был конфликт. Как только стало меньше людей, которые могли наблюдать сие действие, человек за ней побежал, она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина», — пояснил он.

По словам собеседника, молодой человек очень ревновал девушку как по поводу, так и без. Более того, Константин утверждает, что семья и знакомые были в курсе судимости предполагаемого преступника. Также известно, что тот употреблял наркотики.

«Данный персонаж неоднократно заявлял, что употреблял наркотики. Недавно был случай — он звонил своим друзьям, предварительно употребив. Говорил, что ему очень плохо, и он чуть ли не умирает от этого состояния. Ему вызвали скорую и договорились о неразглашении данных», — добавил Константин.

Также он отметил, что предполагаемый преступник предлагал ему «скинуться» на запрещенные вещества.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, трагедия произошла в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Жуткая расправа произошла на глазах шокированных очевидцев и попала на запись с камеры видеорегистратора одного из автомобилей, но никто не решился подойти пока убийца не сбежал. Девушка пыталась убежать от бывшего возлюбленного, однако он все же ее догнал и, завалив на асфальт начал безжалостно наносить удары ножом. Позднее 27-летний подозреваемый был задержан правоохранителями.

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