В стране растет преступность, инфляция и коррупция.

Трамп предрек США будущее Венесуэлы, Кубы или СССР

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Kyle Mazza

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна в будущем может превратиться в Кубу или Венесуэлу. Единственный, кто может спасти Америку от такого сценария — он сам, уверен политик. Поэтому вынужден выполнить эту миссию.

«Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды», — заявил Трамп во время своего выступления, которое транслировал KUSI News.

Экс-президент Соединенных Штатов добавил, что самая большая угроза государству исходит изнутри. В нем на сегодняшний день наблюдается рост преступности, коррупция в образовании, наплыв мигрантов. Среди прочих проблем — бюрократия и высокая инфляция.

«Я должен спасти нашу страну. Я могу это сделать, потому что я люблю нашу страну, и я люблю народ нашей страны», — заявил он.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что нынешнее руководство страны пытается сделать все, чтобы он не смог вернуться к власти и работать на благо народа. Однако, полагает политик, этого все равно не произойдет.

Дональд Трамп был президентом Америки с 2017 по 2021 годы. Выборы на следующий период правления политик проиграл своему оппоненту Джо Байдену, но планирует выставить свою кандидатуру для участия в избирательном процессе в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что признает в мире только два гендера — мужской и женский, выступая на студенческой конференции во Флориде.

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