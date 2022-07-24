Третьего не дано: Трамп заявил о признании только двух гендеров

В мире существуют только мужчины и женщины.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что в мире существуют только два гендера — мужской и женский. Свое мнение он озвучил во время выступления на студенческой конференции во Флориде.

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной… Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины. Два гендера», — сказал он.

Речь политика вызвала аплодисменты зала. Бурные овации прозвучали и тогда, когда он пообещал, что республиканцы «скоро вернут страну обратно». Ведь сейчас, подчеркнул Трамп, страну никто не уважает. За два года после его правления США превратились из сильной державы в, возможно, самую слабую страну. В том числе с точки зрения признания и уважения в мире, отметил экс-президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп обвинил Байдена в обнищании США и слишком больших тратах на Украину.