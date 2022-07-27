Обессиленная Лера Кудрявцева показала себя после изоляции из-за коронавируса

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как себя чувствует. В социальных сетях она опубликовала снимок с результатами последнего теста на коронавирус и рассказала, что он наконец-то отрицательный.

Лера Кудрявцева показала результаты теста на COVID-19. Фото: Instagram* / leratv

«Сегодня 12 день и наконец-то тест показал одну полоску», — прокомментировала снимок ведущая.

Знаменитости добавила, что заболевание сопровождалось дикой головной болью и заложенностью носа. Также первые дни была высокая температура.

Сначала теледива приняла недомогание за переутомление. Ведь она два раза летала на самолете из Москвы в Стамбул, а затем оттуда в Варну. После этого Кудрявцева два часа ехала на машине до Бургаса.

Лера Кудрявцева показала себя после изоляции из-за коронавируса. Фото: Instagram* / leratv

«По прилете спала трое суток (думала устала), потом поднялась температура, и я вызвала врача», — добавила телеведущая.

В итоге она почти весь свой отпуск провела в отеле. Также Кудрявцева опубликовала селфи, показав, как выглядит после болезни. Она вспомнила, что полтора года назад уже болела коронавирусом. Тогда она болела целый месяц и потом долго восстанавливалась.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Болгарии, где она сейчас находится вместе со своей семьей. По словам ведущей, одного из ее близких жестко избили.

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