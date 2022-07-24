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Изолированная из-за коронавируса Лера Кудрявцева заявила об избиении

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 478

Из-за драки телеведущая вмиг забыла о настигшей ее болезни и даже заявила, что почувствовала себя лучше.

Изолированная из-за коронавируса Лера Кудрявцева заявила об избиении

Фото: Instagram* / leratv

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который приключился с ней в Болгарии, где сейчас находится вместе с семьей. По словам знаменитости, один из ее близких подвергся жестокому избиению.

В своем микроблоге артистка поделилась печальными кадрами с места событий. На них видна полицейская машина с болгарскими номерами. Кто именно участвовал в драке, Кудрявцева не рассказала. Однако она объяснила, что серьезное потрясение вмиг избавило ее от недомогания из-за коронавируса.

«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!» — приводит яростные возмущения телеведущей 7Дней.ru.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась поклонникам на испорченный отдых. Улетев за границу, звезда рассчитывала хорошо провести время, но оказалась вынуждена изолироваться в отеле с температурой. Это стало вторым для нее инфицированием коронавирусом. В первый раз COVID-19 настиг артистку в январе прошлого года. Даже после выздоровления телеведущая страдала от неприятных последствий инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева сделала татуировку в честь дня рождения дочери.

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