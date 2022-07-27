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Экс-супруга Константина Меладзе объяснила их воссоединение в Италии

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 2 686

Экс-супруга Константина Меладзе объяснила их воссоединение в Италии семейными делами

Экс-супруга Константина Меладзе объяснила их воссоединение в Италии

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Недавно появились слухи о том, что композитор расстался с певицей Верой Брежневой. Так, зачем же его навещала Яна Сумм?

Яна Сумм, бывшая жена Константина Меладзе, рассказала о том, какие отношения связывают ее с композитором и зачем она приезжала к нему в Италию. Об этом пишет KP.RU.

«Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры (Брежневой — прим.ред)», — рассказала она.

Недавно появились слухи о том, что композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева на грани развода. Пара пока отмалчивается, а после переезда в Италию в конце зимы до них невозможно дозвониться. Огня в костер добавил материал SOLENKA.INFO со ссылкой на украинского блогера Алену Жужу. Она отметила, что брак звезд нельзя было назвать идеальным — несколько лет назад СМИ уже писали об интересе продюсера к Эрике Гергец, участнице «ВИА Гры».

Пара тайно поженилась в 2015 году в Италии. Сначала Меладзе и Брежнева скрывали свой брак от общественности. Сейчас тоже есть вероятность, что таким образом они скрывают расставание.

Как ранее писал 5-tv.ru, Яна Сумм опровергла слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой

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