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Был развод или нет? Бывшая жена Меладзе раскрыла правду о его отношениях с Брежневой

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 408

Бывшая жена Меладзе Яна Сумм опровергла слухи о его разводе с Верой Брежневой

Был развод или нет? Бывшая жена Меладзе раскрыла правду о его отношениях с Брежневой

Фото: Instagram* / ververa / kulakowskiy

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Последний раз экс-супруга продюсера виделась с ним в Италии. У Меладзе гостила их общая младшая дочь Лия.

Яна Сумм опровергла слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой. Бывшая жена продюсера на вопрос журналистов KP.RU с ходу заявила, что это неправда.

При этом Сумм призналась, что давно не видела экс-супруга. Последний раз она приезжала в Италию для того, чтобы забрать гостившую у Меладзе их младшую дочь Лию.

«Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке», — заявила она.

Сами Брежнева и Меладзе отмалчиваются, а после переезда в Италию еще в конце зимы дозвониться до них стало невозможно. Как отметил бывший помощник продюсера Александр Пухов, вряд ли кто-то сейчас сможет точно сказать, что происходит между звездами.

«Знаете, я уже с ним не работаю и давно не общался с семьей. Мне уже звонили с телеканалов, но я ничего не могу прокомментировать. Самому интересно… Хотя сейчас вам вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос», — считает он.

Огня в костер слухов о том, что певица и продюсер на грани развода, добавил материал SOLENKA.INFO со ссылкой на слова украинского блогера Алены Жужи. Она отметила, что брак звезд нельзя было назвать идеальным — несколько лет назад СМИ уже писали об интересе продюсера к Эрике Герцег, участнице «ВИА Гры».

Поначалу Брежнева довольно бурно реагировала на подобные новости, после чего стала воспринимать их с весельем, переводя в шутку.

Пара тайно поженилась в 2015 году в Италии. Первое время Меладзе и Брежнева скрывали свой брак от общественности. Возможно, не желая осуждения — за плечами продюсера были 19 лет семейной жизни с Яной Сумм и трое детей. Сейчас же остается вероятность, что аналогичным образом пара скрывает свое расставание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сбежавшая из России Брежнева заявила о выходе из депрессии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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